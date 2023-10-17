Генеральный секретарь Федерации футбола Кении сообщил о переговорах по ответной игре со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено поделился мнением о товарищеском матче против сборной России (2:2).

Игра прошла в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

«Получился отличный матч! Сейчас мы ведем переговоры по ответной товарищеской игре и, надеюсь, в обозримом будущем сможем принять сборную России в Найроби. Команда Кении не против сыграть и в России — когда-нибудь мы сможем организовать встречу в Москве», — цитирует Отиено Sport24.

12 октября россияне обыграли сборную Камеруна в товарищеском матче (1:0). Игра состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.