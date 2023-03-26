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Сегодня, 22:45

Орлов о словах Матыцина в адрес Карпина: «Это некорректно!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов заступился за главного тренера сборной Валерия Карпина после слов министра спорта Олега Матыцина.

— Не понял слов министра спорта Матыцина в адрес Карпина. Я бы не был столь категоричным и не говорил за всю Россию. Ну что это за фраза такая: «Так вы с Россией или нет»? Зачем так ставить вопрос?

Карпин просто имел в виду, что он спокойно отнесется к тому, если его уволят. Ну и что тут плохого? Человек философски относится к тренерской доле. Не держится всеми возможными способами за свое место.

А Матыцин сразу какие-то противопоставления находит. Вы с нами или не с нами... Это некорректно! Зачем так нападать на тренера сборной?

Думаю, министерству спорта надо подумать о другом. В России построили прекрасные стадионы к чемпионату мира. Но как они сейчас заполняются после возникших определенных препятствий? Ну не идет народ... И как эти стадионы будут окупаться? Проблема? Да. Но ее же надо как-то решать. Недобор болельщиков — это невеселая реальность.

Лично меня Карпин на посту главного тренера полностью устраивает. Спасибо ему за то, что он согласился занять эту должность. У нас что, очередь из желающих стояла? Видно, что человек что-то ищет, переживает, болеет за дело. Все в порядке. Валерий Георгиевич взвалил на себя эту ношу, совмещает с работой в клубе. Так давайте его поддерживать! Сегодня он победил. Счет на табло. Карпин — тренер.

Сергей Пиняев. «Пиняев напоминает Аршавина. Дерзкий! Почему министр спорта нападает на Карпина?!» Орлов — о победе над Ираком

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
Олег Матыцин
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