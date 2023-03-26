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Мостовой: «Нужно сказать спасибо Ираку, что нас прощали и не забивали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в товарищском над Ираком (2:0).

«Безобразный первый тайм. Кошмар! Нужно сказать спасибо Ираку за то, что нас прощали и не забивали. Они нам дали шанс, потому что на перерыв должны были уйти со счетом 0:2 как минимум. Первый тайм был провальным, еще хуже, чем против Ирана. Дальше появилось светлое пятнышко — Пиняев, который делал остроту и больше всех выделялся. Во втором тайме сделал исход, забил великолепный мяч. Вышел Миранчук и добавил агрессии, он же и забил.

Как может понравится игра, когда мы в Иране тачку возили и здесь еще хуже? Конечно, нет. Хотя поля хорошее, свои болельщики — ажиотаж, шум, гам. Осадок остался от первого тайма, во втором уже встрепенулись. Ну а что тут говорить? Мы выиграли. Завтра уже забудут", — приводит слова Мостового Sport24.

Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-26-mostovoy-o-pobede-sbornoy-rossii-pervyy-taym-koshmar-dalshe-poyavilos-svetloye-pyatnyshko-pinyayev
Александр Мостовой
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Сборная России по футболу
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