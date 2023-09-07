Игнатьев назвал закономерным ничейный результат матча между Россией и Египтом

Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на ничью в товарищеском матче сборной России против олимпийской сборной Египта.

«Вполне приемлемый, исходя из того, как выстраивалась сама картина игры. Наверное, 1:1 — вполне закономерный и приемлемый результат. Мне понравились Мусаев, Оганесян, Салтыков. Ну и хорошо, на мой взгляд, провел игру вратарь Агкацев. Не много ли на выходе ошибался? Ну, в целом, сыграл уверенно и выручал. В особенности во втором тайме было много моментов, где он себя проявил достаточно надежно», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.