«Мне от этих самолетов блевать уже хочется». Карпин объяснил, почему не переезжает из Ростова в Москву

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья объяснила, почему они пока не переезжают в Москву, а остаются жить в Ростове.

«Я не очень верю в семью, где муж работает в одном месте, а жена живет в другой. Но в нашей семье все решается вместе. Мне сложно представить, что какой-то город неинтересный мне окажется пригоден для Валеры», — сказала Дарья.

«Если бы была только супруга, то я могу поставить вопрос ребром. Но когда есть дети... Конечно, нет.

Даже возьмем сборную. Понятно, что мне было легче жить в Москве. Но перевозить семью на несколько месяцев — это было неприемлемо. Никто не знает, что будет потом. А пока остаемся в Ростове. Пусть мне от этих самолетов блевать уже хочется», — сказал Карпин в совместном интервью в программе «Все на матч».