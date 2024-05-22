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Игнатьев — о дальнейшем совмещении работы Карпина в «Ростове» и сборной: «Помощники снимают некое обременение»

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Российский тренер Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о совмещении должностей Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.

«Я считаю, что совмещение работ в сборной и «Ростове» никак на него влияет в силу того, что мы не можем играть в отборочных матчах и финальных частях турниров. Ему удается достаточно уделять времени не только клубу, но и сборной. Он подобрал себе хороших помощников, и они явно ему помогают и снимают с него некое обременение, связанное с работой на два фронта», — сказал Игнатьев «СЭ».

В среду, 22 мая, «СЭ» сообщил о том, что президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта. С высокой долей вероятности 55-летний специалист подпишет новое двухлетнее соглашение в начале лета.

(Денис Сафронов)

Валерий Карпин
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Сборная России по футболу
ФК Ростов
Борис Игнатьев
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