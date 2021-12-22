Денис Черышев сравнил Карпина с Черчесовым

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев сравнил нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина с предыдущим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

— Когда в последний раз общались с Черчесовым?

— Как раз после Евро. Когда прилетели в Москву и попрощались.

— С тех пор не переписывались?

— Нет.

— Как отнеслись к его замене на Валерия Карпина и на каком языке с новым главным тренером говорите — русском или испанском?

— Я футболист и должен принимать то, что есть. Сейчас наш тренер — Валерий Георгиевич, будем работать с ним. Общаемся с Карпиным по-русски.

— Насколько быстро нашли с ним контакт и в чем самые большие различия Карпина и Черчесова как тренеров и как людей?

— Не сказал бы, что их много. Оба требовательные и четко знают, чего хотят. Общий язык с Карпиным мы нашли довольно легко. Посмотрим, как все сложится дальше. Наша сборная по составу за этот год изменилась довольно сильно, и я приложу максимум усилий, чтобы Валерий Георгиевич оставался доволен моей игрой и чтобы у меня был шанс поехать на стыковые матчи, а потом и на сам чемпионат мира.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года после отставки Станислава Черчесова. Под руководством Карпина национальная команда заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и попала в стыковой турнир за право выступать на мировом первенстве в Катаре. В полуфинале стыкового турнира сборная России сыграет с Польшей.

Переезд в РПЛ, травмы, путь к Богу. Вторая часть большого интервью Дениса Черышева