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Сборная России в июне: даты и расписание — когда сбор и с кем матч

Россия и Белоруссия сыграют в товарищеском матче 7 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборные России и Белоруссии сыграют в товарищеском матче в пятницу, 7 июня. Встреча пройдет на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА. Белорусская команда находится на 97-м месте в рейтинге ФИФА.

Учебно-тренировочный сбор российской команды в Новогорске начнется в субботу, 1 июня.

Итоговый состав национальной команды России читайте в нашем материале.

Последний товарищеский матч команда Валерия Карпина провела в марте против сборной Сербии. Игра проходила в Москве и завершилась разгромной победой россиян — 4:0.

Российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022-го.

Сборная России по футболу: новости и статьи, фото и видео, команда

Валерий Карпин
Сборная Белоруссии по футболу
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