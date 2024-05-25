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Сегодня, 08:49

Семин оценил игроков сборной России перед товарищеским матчем с Белоруссией

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил итоговый состав сборной России на тренировочный сбор перед товарищеским матчем с национальной командой Белоруссии.

«В сборную вызвали всех, кого нужно. Никаких неожиданностей нет, там собраны лучшие футболисты», — цитирует Семина Metaratings.ru.

1 июня сборная России начнет подготовку к товарищескому матчу против Белоруссии. Встреча пройдет 7 июня и начнется в 20:00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-v-sbornuyu-rossii-vyzvali-luchshikh-futbolistov-neozhidannostei-net-366222/
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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