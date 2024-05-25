Семин оценил игроков сборной России перед товарищеским матчем с Белоруссией
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил итоговый состав сборной России на тренировочный сбор перед товарищеским матчем с национальной командой Белоруссии.
«В сборную вызвали всех, кого нужно. Никаких неожиданностей нет, там собраны лучшие футболисты», — цитирует Семина Metaratings.ru.
1 июня сборная России начнет подготовку к товарищескому матчу против Белоруссии. Встреча пройдет 7 июня и начнется в 20:00 мск.
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