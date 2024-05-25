Семин оценил игроков сборной России перед товарищеским матчем с Белоруссией

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил итоговый состав сборной России на тренировочный сбор перед товарищеским матчем с национальной командой Белоруссии.

«В сборную вызвали всех, кого нужно. Никаких неожиданностей нет, там собраны лучшие футболисты», — цитирует Семина Metaratings.ru.