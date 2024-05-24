Представитель Захаряна заявил, что футболист прилетит в расположение сборной России из Японии

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал «СЭ» попадание игрока в итоговый состав сборной России на товарищеский матч против Белоруссии.

«Любой человек едет в сборную с удовольствием. Захарян уже приезжал в национальную команду в этом году, все там знает. Когда он приедет в сборную? В субботу у «Реал Сосьедад» заключительный матч в чемпионате Испании. Потом команда летит в Японию, там у них трехдневное турне, а из Японии летит в Москву», — сказал Голубин «СЭ».

Матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В сезоне-2023/24 20-летний Захарян отыграл 39 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.