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Сегодня, 14:40

Стала известна причина невызова Баринова на матч сборной России против Белоруссии

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным принял решение не вызывать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова по состоянию здоровья.

Капитану железнодорожников дали дополнительные дни отпуска для восстановления, чтобы залечить микроповреждения.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя 6 дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии.

Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

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