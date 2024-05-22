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Непомнящий поддержал возможное продление контракта Карпина: «Нет смысла что-то менять»

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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Что плохого в этой ситуации, когда у нас нет официальных соревнований, Карпин может планомерно совмещать работу в сборной и в клубе. Трудности для Карпина, но не для сборной. Он в теме, хорошо изучил игроков. В этом случае нет смысла, что-то менять», — сказал Непомнящий «СЭ».

В среду, 22 мая, «СЭ» сообщил, что президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта. С высокой долей вероятности в начале лета 55-летний специалист подпишет новое двухлетнее соглашение.

(Константин Передерий)

Валерий Карпин
Валерий Непомнящий
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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