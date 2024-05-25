Игнатьев: «Надеюсь, РФС заключит с Карпиным новый долгосрочный контракт»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассчитывает, что РФС продлит контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Надеюсь, РФС заключит с Карпиным новый долгосрочный контракт без каких-либо проблем. Он грамотно работает со борной. Под руководством Карпина команда демонстрирует хорошие результаты, заметнее прогресс игроков. Карпин однозначно заслужил продление контракта», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

7 июня сборная России сыграет с командой Белоруссии в товарищеском матче.