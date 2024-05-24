В Иране предложили провести товарищеский матч со сборной России

Министр по делам спорта и молодежи Ирана Киюмарс Хашеми предложил провести товарищеский матч против сборной России.

Он выступил с предложением на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, сообщает РИА «Новости». Игра может состояться в 2025 году.

В последнем товарищеском матче сборная России 21 марта разгромила Сербию (4:0). 7 июня команда Валерия Карпина в Минске встретится со сборной Белоруссии. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.