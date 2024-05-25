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Сегодня, 07:35

Игнатьев: «Я бы вызвал Глушенкова в сборную России»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о невызове полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в сборную России.

«На мой вкус, я бы Глушенкова, конечно, вызвал. Он один из лучших на сегодняшний день игроков, которые умеют создать атакующий момент и хорошо завершить атаку, уверенно контролирует ситуацию. Поэтому мне думается, что он должен был быть в составе. Конечно, его вызов или нет — это вопрос выстраивания тактических и игровых нюансов. По мне, он крайне необходим сборной», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Глушенков был включен в расширенный список сборной России, однако не попал в окончательный состав. Национальная команда 7 июня проведет товарищеский матч с Белоруссией.

Источник: https://tass.ru/sport/20898163
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Максим Глушенков
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
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 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
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11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
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