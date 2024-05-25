Агент Карпукаса: «Артем отдаст все силы, чтобы закрепиться в сборной России»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, поделился мнением о вызове игрока в сборную России.

«Артем всегда стремился попасть в сборную России. Он уже ранее вызывался, выходил в матче против Катара. Карпукас отдаст все силы, чтобы закрепиться в национальной команде», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

1 июня сборная России начнет подготовку к товарищескому матчу против Белоруссии. Встреча пройдет 7 июня и начнется в 20:00 мск.