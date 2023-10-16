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Сегодня, 13:53

Митрофанов рассказал, почему матч между сборными России и Кении состоится в Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генсек РФС Максим Митрофанов объяснил, почему матч между сборными России и Кении пройдет в Турции.

«Почему была выбрана Турция? По причине логистики. Страна находится примерно посередине между Россией и Кенией», — приводит слова Митрофанова РИА «Новости».

16 октября команда Валерия Карпина встретится со сборной Кении. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Начало — в 19.00 по московскому времени.

12 октября сборная России в Москве обыграла в товарищеском матче Камерун — 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РФС
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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