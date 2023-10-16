Силкин: «Понятия не имею о сборной Кении, к этой игре не стоит относиться серьезно»

Российский тренер Сергей Силкин рассказал, чего ждет от товарищеского матча сборной России с Кенией. Он посоветовал не относиться серьезно к этой игре.

«Если честно, понятия не имею, что из себя представляет сборная Кении. Где-то слышал, что они олимпийские чемпионы. К этой игре не стоит относиться серьезно, она по-прежнему носит товарищеский характер. Сейчас не важно, выиграет или проиграет сборная России. Официальные матчи играются совсем с другим настроем», — цитирует Силкин «РБ Спорт».