Мирзоян: «Вот возьмем свою форму, бутсы и пойдем в АФК, а там поля другого качества»

Член Исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Мое мнение — надо играть! По итогам сезона мы будем определять лучших футболистов и кандидатов на места в сборной. Сборная должна быть действующей. Мы не должны относиться к товарищеским матчам как к играм для галочки. При таком отношении к товарищеским встречам у игроков нет никакого стимула. Приглашение в сборную — высшая точка признания мастерства футболиста. В сборной должны играть все лучшие — их определяет главный тренер», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мирзояна.

Также он рассказал, что думает по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Вы поймите одну вещь. Вот мы возьмем свою форму и бутсы и пойдем туда, а там поля другого качества. Вы думаете, что легко взять и просто перейти в Азиатскую конфедерацию? Наше положение таково, что, к сожалению, нас не подпускают к международным турнирам. Мы что теперь, должны сесть и сказать, что мы забросим весь спорт?» — добавил специалист.

16 апреля «СЭ» стало известно, что Камерун является одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.