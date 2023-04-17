Воробьев: «Любой соперник, согласившийся на встречу со сборной России, — благодать со стороны футбольного Бога»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев рассказал, как относится к возможному проведению товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Футбольная шагреневая кожа для РФС в вопросах выбора соперника значительно сократилась. Так что в нынешних условиях любой соперник, согласившийся на встречу со сборной России, — благодать со стороны футбольного Бога. Играть — и никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнца!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Воробьева.

Также он ответил на вопрос, стоит ли РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«В сложившейся ситуации все сотрудники РФС должны прочитать Ковчег футбольных заветов. А пока не прочтут, пусть ничего не предпринимают. У них ситуация цугцванга, и они могут только ухудшить свою позицию», — добавил специалист.

16 апреля «СЭ» стало известно, что Камерун является одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.