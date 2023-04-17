Колосков заявил, что поездка в Африку нанесет серьезный удар по бюджету РФС

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мыслями о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Камерун — одна из сильнейших команд в Африке. В недавнем прошлом — вообще одна из сильнейших команд мира. В стране есть футбольные традиции. Тут вопрос в том, стоит ли игра свеч. Одно дело, если Камерун прилетит в Москву — тогда финансовых затрат немного. С другой стороны, поездка в Африку нанесет серьезный удар по бюджету Российского Футбольного союза. Здесь должны решать руководители РФС. Если игру наметят на лето, то ребят не будет смысла дергать из отпуска после завершения тяжелого сезона», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

16 апреля «СЭ» стало известно, что Камерун является одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.