Грушевский: «Вызов Облякова в сборную — разумный вариант, а для Дивеева это некий комплимент от Карпина»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, что думает о некоторых футболистах, вошедших в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«По поводу Чалова, то это довольно логично. Что касается Дивеева, то это, скорее, некий комплимент от Карпина, потому что Игорь травмировался на сборах и на поле еще пока не выходил. Обляков — это облако раздора для болельщиков ЦСКА — часть его хвалит за страсть и жажду борьбы, а другая называет его даже иногда бесполезным. Я хорошо отношусь к Ивану. Да, он не Вагнер Лав, Даниэль Карвальо или Кейсуке Хонда. Я бы его сравнил скорее с Евгением Алдониным, некий человек, который тащит рояль, как это принято говорить. Он универсальный игрок, который может закрыть несколько позиций. Вызов Облякова в сборную — вполне разумный вариант», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.