Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:09

Грушевский: «Вызов Облякова в сборную — разумный вариант, а для Дивеева это некий комплимент от Карпина»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, что думает о некоторых футболистах, вошедших в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«По поводу Чалова, то это довольно логично. Что касается Дивеева, то это, скорее, некий комплимент от Карпина, потому что Игорь травмировался на сборах и на поле еще пока не выходил. Обляков — это облако раздора для болельщиков ЦСКА — часть его хвалит за страсть и жажду борьбы, а другая называет его даже иногда бесполезным. Я хорошо отношусь к Ивану. Да, он не Вагнер Лав, Даниэль Карвальо или Кейсуке Хонда. Я бы его сравнил скорее с Евгением Алдониным, некий человек, который тащит рояль, как это принято говорить. Он универсальный игрок, который может закрыть несколько позиций. Вызов Облякова в сборную — вполне разумный вариант», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-logichno-chto-karpin-vy-zval-chalova-i-oblyakova-a-dlya-diveeva-e-to-kompliment/
Сборная России по футболу
Михаил Грушевский
0
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Тихонов: «Если Карпин говорит, что игроков старше 30 лет не будет вызывать, значит, Дзюба не подходит»
Игнатьев: «Карпин может вызвать Дзюбу в сборную позже»
Балахнин не видит причин, чтобы Миранчук и Головин отказались от вызова в сборную России
Первый тренер игрока «Торино» Миранчука: «Хочется увидеть нового Алексея в новой сборной России»
Брат Кокорина — о невызове футболиста «Ариса» в сборную: «Наверное, не заслужил»
Пока Россия выигрывает у Азии с минимальным счетом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Если Карпин говорит, что игроков старше 30 лет не будет вызывать, значит, Дзюба не подходит»
Новости
RSS RSS
Все новости