Мирзоян: «Дзюбу просматривать не надо, поэтому, наверное, Карпин и не вызвал его»

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян прокомментировал непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав национальной команды на мартовские сборы.

«Мы говорим о будущем команды. По-моему, Карпин говорил в прошлых интервью, что они будут просматривать молодых футболистов. Дзюбу просматривать не надо. Он доказал весь свой класс. Опытный игрок. Поэтому, наверное, Карпин и не вызвал его. Сегодня он ориентируется на то, что мы не знаем, сколько еще не будем играть официальные матчи», — приводит «РБ Спорт» слова Мирзояна.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.