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Сегодня, 14:28

Медведев не согласился с Карпиным, посоветовавшим российским футболиста уезжать в Европу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать играть за границу при возможности.

«Конечно, я следил за сборной. По качеству игры и результатам, по-моему, нечего добавить к словам главного тренера. К каким конкретно? Ко всем, кроме того, что надо разъезжаться. С этим я не могу согласиться», — сказал Медведев «СЭ».

Сборная России одержала одну победу в последних семи товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Александр Медведев (руководитель)
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