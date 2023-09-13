Медведев не согласился с Карпиным, посоветовавшим российским футболиста уезжать в Европу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать играть за границу при возможности.

«Конечно, я следил за сборной. По качеству игры и результатам, по-моему, нечего добавить к словам главного тренера. К каким конкретно? Ко всем, кроме того, что надо разъезжаться. С этим я не могу согласиться», — сказал Медведев «СЭ».

Сборная России одержала одну победу в последних семи товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).