Матч сборных России и Таджикистана смогут посетить 500 российских болельщиков
Стали известны гостевые квоты для российских болельщиков на товарищеские матчи сборной России против Узбекистана и Таджикистана.
«Матч с командой Узбекистана сможет посетить 1000 российских болельщиков. Гостевая квота на матч с командой Таджикистана составляет 500 человек», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.
Сборная России сыграет против Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Матч с Узбекистаном пройдет 20 ноября в Ташкенте.
Источник: https://tass.ru/sport/16287817
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