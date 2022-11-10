Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Сборная России

10 ноября, 10:47

Матч сборных России и Таджикистана смогут посетить 500 российских болельщиков

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стали известны гостевые квоты для российских болельщиков на товарищеские матчи сборной России против Узбекистана и Таджикистана.

«Матч с командой Узбекистана сможет посетить 1000 российских болельщиков. Гостевая квота на матч с командой Таджикистана составляет 500 человек», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

Сборная России сыграет против Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Матч с Узбекистаном пройдет 20 ноября в Ташкенте.

Источник: https://tass.ru/sport/16287817

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Норвежский лыжник раскритиковал Дмитрия Губерниева
Владелец клуба НБА — фанат Малкина. Он бегал за его автографом
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Быстров считает, что РФС нужно переходить в Азиатскую футбольную федерацию
Батрак заявил, что сборная России не была бы самой слабой командой на ЧМ-2022
Салихова: «Большие сомнения, что все участники АФК будут нам рады»
Аленичев считает, что у игроков сборной России есть проблемы с мотивацией
Пиняев объяснил мотивацию выступать за сборную России в период отстранения
Пиняев: «Вполне возможно, что нас допустят до ЧМ-2026. Мы надеемся на лучшее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России

Аршавин высказался против выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости