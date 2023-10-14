Матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции

Товарищеский матч между сборными России и Кении рассудит турецкая бригада арбитров, сообщается на официальном сайте РФС.

Главным арбитром встречи назначен Атилла Караоглан. Ему будут помогать ассистенты рефери Серкан Олгунджан и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный арбитр — Мурат Эрдоган.

Встреча между сборными России и Кении состоится 16 октября в Анталье (Турция). Игра пройдет на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 19.00 по московскому времени.