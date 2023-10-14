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Сегодня, 19:07

Матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Товарищеский матч между сборными России и Кении рассудит турецкая бригада арбитров, сообщается на официальном сайте РФС.

Главным арбитром встречи назначен Атилла Караоглан. Ему будут помогать ассистенты рефери Серкан Олгунджан и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный арбитр — Мурат Эрдоган.

Встреча между сборными России и Кении состоится 16 октября в Анталье (Турция). Игра пройдет на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: РФС
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