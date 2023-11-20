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Сегодня, 13:42

Матч России и Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренировка сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что товарищеский матч между сборными России и Кубы пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

«Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 мск.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, кубинцы располагаются на 169-м.

Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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