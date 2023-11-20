Тарханов: «Головин — лидер сборной России, он уже давно вырос как футболист»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов заявил, что будет следить за товарищеским матчем национальной команды с Кубой.

«С удовольствием посмотрю этот матч сегодня. Конечно, жду победы от сборной России. Играем дома, уверен, будет аншлаг. Хочется, чтобы футболисты порадовали болельщиков своей игрой», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Также он рассказал, кого считает лидером сборной России.

«Я думаю, что это Александр Головин. Он уже вырос как футболист давно, его можно считать лидером сборной. Плюс он в «Монако» играет на ведущих ролях. Его опыт поможет молодым игрокам сборной», — добавил специалист.

Сборная России сыграет против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. Свой последний матч россияне провели против Кении 16 ноября. Тогда команды сыграли вничью 2:2.