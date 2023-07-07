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Митрофанов: «Единственный шанс попасть на чемпионат мира — остаться в УЕФА»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что переговоры с УЕФА о возвращении России на международную арену продолжаются.

— Какие сейчас контакты с УЕФА, что-то поменялось в плане допуска на чемпионат мира?

— Переговоры идут. До их окончания я не могу говорить. Какого-то крайнего срока не существует. Если смотреть по жеребьевке, он будет по европейскому пути проходить 24.

— Есть надежда, что к этому времени что-то решится?

— Надежда умирает последней.

— Но азиатская жеребьевка раньше. У нас остается только один путь?

— Мы можем пойти в Азию, принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на ЧМ через Азию маловероятно. Мы можем играть во внутренних соревнованиях. Но не отбираться через них на международные. Потому что мы не вышли из состава УЕФА.

— Единственный шанс попасть на чемпионат мира — остаться в УЕФА?

— В настоящий момент да.

— Мы не соблюли дедлайн, чтобы перейти в Азию?

— Мы должны были подать заявление о выходе из состава УЕФА 31 декабря 2022 года. Не подав документы, мы выйти не можем. Есть вариант, когда это произойдет при согласии УЕФА. Но они заинтересованы в том, чтобы РФС был в составе УЕФА. Это согласие может быть только тогда, когда УЕФА поймет, что возвращение и восстановление прав РФС невозможны.

— Заинтересованность УЕФА чем-то подтверждается?

— У нас полный объем сотрудничества. Как бы это для вас странно ни звучало. Полный объем членства, кроме участия наших клубов, сохранен.

Футбол
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
УЕФА
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