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Лунев отреагировал на вызов в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

21:15
Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Байера» Андрей Лунев отреагировал на вызов в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Очень рад получить вызов в сборную России. С нетерпением жду сборов», — написал Лунев в Instagram.

 

 

На предстоящие в сентябре матчи национальной команды также были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSw9R5PDuLI/

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры