Лунев отреагировал на вызов в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022
21:15
Голкипер «Байера» Андрей Лунев отреагировал на вызов в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Очень рад получить вызов в сборную России. С нетерпением жду сборов», — написал Лунев в Instagram.
На предстоящие в сентябре матчи национальной команды также были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).
Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
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