Лунев отреагировал на вызов в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

Голкипер «Байера» Андрей Лунев отреагировал на вызов в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Очень рад получить вызов в сборную России. С нетерпением жду сборов», — написал Лунев в Instagram.

На предстоящие в сентябре матчи национальной команды также были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).