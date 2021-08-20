Сборная России поздравила Жиркова с 38-летием: «Желаем вечной молодости!»
10:55
Сборная России поздравила полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 38 лет.
«Жиркову — 38! Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле!» — говорится в сообщении.
Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Он провел за клуб 95 матчей и забил четыре гола. Кроме того, он играл за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».
В составе сборной России он провел 104 матча и забил два гола. Жирков в составе национальной команды является бронзовым призером Евро-2008.
Жиркову — 38!— Сборная России (@TeamRussia) August 20, 2021
Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле! pic.twitter.com/WTUlvSlBnp
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