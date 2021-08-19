Колосков: «Раньше у сборной России не было физиотерапевта, поэтому конфликты с врачами были исключены»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как ранее в сборной России удавалось избегать конфликтов между представителями медицинского штаба и физиотерапевтами.

Ранее медицинский штаб сборной России покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Также покинул свою должность генменеджер сборной России Евгений Савин.

«Дело в том, что раньше у сборной России не было собственного специалиста по физподготовке. Подобными вопросами занимались главный тренер и его ассистент. Также в команде отсутствовали и физиотерапевт, и диетолог. Поэтому подобные конфликты были исключены.

Вспомните, сколько лет свои должности занимали Савелий Мышалов, Александр Ярдошвили, Юрий Васильков. Сейчас в сборную России пришел новый специалист, у которого могут быть свои критерии отбора на эту должность», — цитирует Колоскова RT.

Сборная России проведет в сентябре три матча квалификации ЧМ-2022 — против Хорватии (1 сентября, 21.45, дома), Кипра (4 сентября, 19.00, на выезде) и Мальты (7 сентября, 21.45, дома).