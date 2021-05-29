Кузяев рассказал о мечте уехать в Европу
Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, почему сорвался его трансфер в европейский клуб.
— Вам удалось прибавить за этот сбор?
— Чувствую, что в плане физики прибавил. Тренировки интенсивные, короткие 3 на 3 игры, бегаем. Одним слово — подготовка идет.
— Не было ли зависти к Смолову, который прыгает с яхты, отдыхает?
— Нет. Феде не завидую. Хочется поиграть на Евро.
— У вас осталась мечта уехать играть в Европу?
— Сейчас я сконцентрирован на сборной. Поживем увидим.
— Какой результат был бы успехом на Евро для сборной?
— Загадывать не люблю. Ставим максимальные задачи. Мы можем сделать шаг вперед. Нужно смотреть не дальше, чем группа.
— Кто виноват в том, что вы не уехали в Европу?
— Много было причин. Агенты не основная причина, но одна из, — сказал Кузяев.
Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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