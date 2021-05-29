Кузяев рассказал о мечте уехать в Европу

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, почему сорвался его трансфер в европейский клуб.

— Вам удалось прибавить за этот сбор?

— Чувствую, что в плане физики прибавил. Тренировки интенсивные, короткие 3 на 3 игры, бегаем. Одним слово — подготовка идет.

— Не было ли зависти к Смолову, который прыгает с яхты, отдыхает?

— Нет. Феде не завидую. Хочется поиграть на Евро.

— У вас осталась мечта уехать играть в Европу?

— Сейчас я сконцентрирован на сборной. Поживем увидим.

— Какой результат был бы успехом на Евро для сборной?

— Загадывать не люблю. Ставим максимальные задачи. Мы можем сделать шаг вперед. Нужно смотреть не дальше, чем группа.

— Кто виноват в том, что вы не уехали в Европу?

— Много было причин. Агенты не основная причина, но одна из, — сказал Кузяев.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)