Баринов прокомментировал переход Мухина в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал переход полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

Срок соглашения 19-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2026 года. На данный момент Мухин, как Баринов, находится в Австрии на сборах национальной команды, которая готовится к Евро-2020

— Максим Мухин покинул «Локо». Как ты к этому отнесся?

— Каждый выбирает свой путь сам. Конечно, такая ситуация потеря для команды. Пост в Instagram? Я первый увидел, сразу с ним поговорил и это останется между нами. Тяжело терять таких игроков. Жизнь покажет, правильно он сделал или нет.

— Есть понимание как играть с Польшей?

— Пока нет состава и понимания кто будет играть. Работаем над тактикой каждый день.

— Вас, как капитана беспокоит, что молодые игроки покидают «Локомотив»?

— Это вопрос к руководству и к самим игрокам.

— Клуб покинул Ведран Чорлука. Вас это удивило?

— Я говорил с ним. Он сказал мне, что заканчивает. Конечно, я хотел бы чтобы он остался в тренерском штабе. Впереди у него чемпионат Европы со сборной Хорватии. (Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

28 мая «Локомотив» объявил об уходе 19-летнего хавбека в ЦСКА. Мухин только в прошедшем сезоне дебютировал в РПЛ и провел 10 матчей.