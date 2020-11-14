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Кудряшов: «На сборную России не давит отсутствие побед»

14:39
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Защитник сборной России Федор Кудряшов ответил на вопрос, давит ли на национальную команду серия без побед.

— Понятно, что всегда хочется выигрывать. Но не всегда получается. На нас не давит, что мы давно не выигрывали. Постараемся завтра исправить эту ситуацию. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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