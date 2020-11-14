Кудряшов: «На сборную России не давит отсутствие побед»
Защитник сборной России Федор Кудряшов ответил на вопрос, давит ли на национальную команду серия без побед.
— Понятно, что всегда хочется выигрывать. Но не всегда получается. На нас не давит, что мы давно не выигрывали. Постараемся завтра исправить эту ситуацию. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.