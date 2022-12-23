Колыванов: «Если в Европе российские клубы и сборные играть не смогут, то почему бы и не выступать в Азии»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нашей сборной нужно развиваться. Если в ближайшее время в Европе российские клубы и сборные играть не смогут, то почему бы и не выступать в Азии. Будет интересно. Упадет ли уровень российского футбола после перехода в Азию? Можно свои силы сейчас попробовать АФК, а потом вернуться в Европу. Без международных соревнований скучно», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.