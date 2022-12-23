Член исполкома РФС Ибрагимов: «Азиатские страны не против перехода РФС»
Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов прокомментировал возможный переход организации в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Азиатские страны не против. Но это сегодня. Завтра кто-нибудь снова влезет и все — не пустят, — цитирует «РБ Спорт» Ибрагимова.
— Слышал, есть несколько стран, которые могут поддержать заявку РФС.
— Конечно, могут. Постсоветские страны должны поддержать.
Глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.
Источник: РБ Спорт
Новости