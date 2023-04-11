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Сегодня, 15:19

Колосков заявил, что участие сборной России в турнире ЦАФА не имеет отношения к переходу в Азию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное участие сборной России в чемпионате Центральной Азии ЦАФА-2023.

«Еще сам РФС не определился, будет играть сборная России на турнире ЦАФА, или нет. Никаких официальных заявлений по этому поводу нет. Давать какую-то оценку сейчас преждевременно. Даже если наша сборная примет участие на летнем турнире ЦАФА, то это не имеет никакого отношения к возможному переходу РФС в АФК. В системе перехода задействованы совершенно другие механизмы. Футбольный турнир Центральной Азии лишь для того, чтобы дать игровую практику кандидатам и членам нашей национальной команды», — приводит слова Колоскова Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации этим летом.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Также отмечалось, что на турнире сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Ранее стало известно, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-11-pochetnyy-prezident-rfs-uchastiye-sbornoy-rossii-v-turnire-cafa-ne-imeyet-otnosheniya-k-perekhodu-v-aziyu
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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