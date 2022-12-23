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Сегодня, 17:04

Колосков объяснил риски перехода РФС в состав АФК

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вячеслав Колосков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «СЭ» о прошедшем заседании исполкома РФС.

«Сегодня на заседании я повторил то же, что говорю все время. В переходе в Азию есть большие риски. У нас нет гарантий, что конгресс АФК примет Россию. Все забывают, что в этом вопросе все российские сборные — их около 11, будут соревноваться с азиатскими командами. Насколько интересно это будет нашей молодежи? Третий вопрос — чисто технический. Это сложная процедура, нужно получить согласие УЕФА, потом эту заявку принимают в АФК. На это нужно время — как минимум полгода. К этому времени уже пройдет жеребьевка различных турниров, в том числе и азиатских. Последнее — никто не гарантирует, что переход в Азию автоматически приведет к участию наших команд в отборочных играх к ЧМ-2026. У нас запрет на участие в соревнованиях под эгидой ФИФА. Эта тема требует согласования и разъяснения», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

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