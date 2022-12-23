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Сегодня, 18:05

Дюков: «Между играть без флага или не играть, я выберу первое»

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации ответил на вопрос о выступлении сборной России с флагом и гимном в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Вопрос важный, хочется выступать со своим флагом и гимном. У нас было уже два прецедента, когда мы играли без флага и без гимна — пляжная команда и мини-футбол. Флаг и гимн нужны, но все и так знают, что играет сборная России. Если выбирать между играть без флага или не играть, я выберу первое», — заявил Дюков.

Глава РФС заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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