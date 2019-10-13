Кипр — Россия: все голы матча
19:34
Сборная России обыгрывает Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Голами отметились нападающий Денис Черышев и хавбек Магомед Оздоев.
? Гол Дениса Черышева на 9-й минуте встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019
? #КипрРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/0PwfMI6o4i
? Магомед Оздоев забивает во втором матче сборной подряд— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019
? #КипрРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/2ZGczguda7
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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