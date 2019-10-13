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Кипр — Россия: все голы матча

19:34
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Сборная России обыгрывает Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Голами отметились нападающий Денис Черышев и хавбек Магомед Оздоев.


Кипр — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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