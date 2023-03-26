Кечинов: «Пора уже обыграть азиатскую команду»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против сборной Ирака.

«Хочется, чтобы сборная России порадовала нас хотя бы хорошей игрой. Но, конечно, хотелось бы и положительного результата. Потому что как-то мы с азиатскими командыми чересчур миролюбивы — три ничьих и одна победа над Киргизией. Пора уже обыграть азиатскую команду», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

Игра между национальными командами России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Ранее 23 марта сборная России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).