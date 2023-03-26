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Сегодня, 17:27

Карпин — о матче с Ираком: «Если бы надо было выигрывать кровь из носу, то состав был бы другой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча против Ирака.

- Первая домашняя игра за полтора года, что это значит для команды?

- Естественно, это означает, что сегодня особенно большая ответственность. Хочется порадовать и себя и болельщиков. По мне, во всех этих матчах первичное — это игра. Если бы надо было выигрывать кровь из носу, то состав был бы другой. Сегодня Баринов не участвует, у Солдатенкова какой-то дискомфорт. Понятно, что ради игры с Ираком мы не будем рисковать чьим-то здоровьем. Здоровье — это более важная вещь, чем конкретно сегодня добиться результата.

- Вы говорили после игры с Ираном, что проблема в психологии, отчасти в голове. Вы как-то над этим работаете, какие вы видите рецепты борьбы против этих проблем?

- Если бы я знал рецепт или рецепты, то мы бы их применили. Голова — сложная конструкция, она у каждого футболиста разная. На одного действует одно, на другого второе. Поэтому люди ходят по отдельности к психологу, чтобы свои проблемы решить. Групповая терапия существует, но все реагируют по разному. Мы пытаемся делать это через игру. Самое страшное — это боязнь ошибиться.

Согласен ли с Быстровым, который сказал, что других ожиданий, кроме как крупной победы быть не может? Это ожидания, естественно. Как сказал Аршавин, ваши ожидания — это ваши проблемы. А мои ожидания — это мои проблемы. Естественно, я ожидаю победы — крупной или не крупной, но шапкозакидательских настроений уже быть не должно. Мы сыграли с азиатскими командами, на Чемпионате мира они показали, что они не мальчики для битья. С Мальтой и Кипром нам тоже было непросто, сейчас непросто с любой командой. У нас Азию никто не знает, поэтому все думают, что там все осталось как в 1993 году. Там футбол тоже развивается, мы это видим. Обыграть просто никого не получится, — сказал Карпин в эфире matchtv.ru.

Встреча между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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