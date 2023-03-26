Салихова: «Я не фанат Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о словах Министра спорта РФ Олега Матыцина о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Я не фанат Валерия Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление. Он сам себе и мотиватор, и самый строгий критик. Надо понимать, что футболист с 5 лет мечтает играть на чемпионатах мира, Европы при полных стадионах и поддержке настоящих болельщиков, а не массовки. Сейчас им трудно искать новые смыслы. Это первый опыт в истории российского футбола. Надо быть на стороне футболистов всегда», — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.

Ранее Карпин заявил, что не держится за свое место в национальной команде.

Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках второго товарищеского матча. Начало — в 18.00 по московскому времени.