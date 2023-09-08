Карпин рассказал, что Пиняев может сыграть в матче с Египтом или Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал об участии нападающего Сергея Пиняева в предстоящих матчах национальной команды.

«Восстановление Пиняева проходит нормально. Посмотрим, в какую группу он попадет — на матч с Египтом или игру с Катаром. Думаю, что в одном матче Пиняев сыграет. Посмотрим. В зависимости от состояния», — сказал Карпин.

11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12 сентября россияне в гостях встретятся с Катаром.