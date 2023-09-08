Карпин: «В матче с Катаром на стадионе должны работать кондиционеры. Надеюсь, не обманут»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Катаром.

«Количество замен будет ограничено. Игра неофициальная, все может измениться. Вчера договаривались на 9 замен, но решили сделать иначе. В Египте ощущалась поддержка, ее было слышно. Будет здорово, если еще в Катаре ее услышим. Мы уточняли. На стадионе в Катаре должны работать кондиционеры. Надеюсь, не обманут», — сказал Карпин.

Сборная России сыграет с Катаром во вторник, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.