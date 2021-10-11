Карпин признался, что знает свою жену с пеленок

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о первой встрече со своей женой Дарьей — дочерью подруги его детства Влады.

«Мы с Владой, как было принято тогда говорить, гуляли: ходили в кино, делали уроки и проводили все свободное время вместе, — цитирует Карпина HELLO! — Это длилось недолго, вскоре я уехал из Нарвы, но Влада продолжила общаться с моей мамой.

Время шло, я строил карьеру и приезжал домой обычно на новогодние праздники и пересекался с Владой. Так, в один из моих визитов она познакомила меня с мужем Андреем, а потом и с дочкой Дашей. Моей будущей женой.

Я знаю Дашу с пеленок? Да, помню, как однажды Влада пришла к нам в гости с Дашей, ей было чуть больше года, она сидела у меня на коленях, и я кормил ее кашей. Так как моя мама и Влада хорошо общались, встречаться за большим столом в мои приезды стало для нас традицией".

52-летний Валерий Карпин и 33-летняя Дарья Гордеева в браке с 2017 года. У них родились двое дочерей.