Карпин объяснил, почему он не переехал в Москву после назначения главным тренером сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он не переехал в Москву. Ранее он тренировал «Ростов».
«Мой контракт с РФС подписан до декабря, что дальше — непонятно, — цитирует Карпина HELLO! — Срывать всю семью с места, где у нас все налажено, ради того, чтобы мне было удобно ездить на работу, неправильно.
А что в Москве? Пробки, дожди и зима -30 градусов. А тут, можно сказать, рай. Так что пока я два раза в неделю буду летать в Москву. Да это не очень удобно, но это лишь мои неудобства. Переехали бы мы в столицу, мне было бы легче, но для семьи это катастрофа. На такой шаг я пойти не готов".
Карпин ранее совмещал должности в сборной и в «Ростове», но затем покинул клуб.
Дополнительная информация:
https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/intervyu-i-video/42150-valerij-karpin-reshenie-vozglavity-sbornuyu-my-prinimali-vmeste-s-dashej.html
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