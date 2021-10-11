Карпин объяснил, почему он не переехал в Москву после назначения главным тренером сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он не переехал в Москву. Ранее он тренировал «Ростов».

«Мой контракт с РФС подписан до декабря, что дальше — непонятно, — цитирует Карпина HELLO! — Срывать всю семью с места, где у нас все налажено, ради того, чтобы мне было удобно ездить на работу, неправильно.

А что в Москве? Пробки, дожди и зима -30 градусов. А тут, можно сказать, рай. Так что пока я два раза в неделю буду летать в Москву. Да это не очень удобно, но это лишь мои неудобства. Переехали бы мы в столицу, мне было бы легче, но для семьи это катастрофа. На такой шаг я пойти не готов".

Карпин ранее совмещал должности в сборной и в «Ростове», но затем покинул клуб.