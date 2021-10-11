Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду России.

«Артем решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странная. Я бы сказал, что эгоистична», — приводит слова Познера «Матч ТВ».

33-летний форвард попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словений, но отказался от потенциального вызова, сославшись на плохую форму.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.