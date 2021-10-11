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«Это эгоистичная позиция». Владимир Познер — о решении Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Познер назвал эгоистичным решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
11 октября, 17:43
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду России.

«Артем решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странная. Я бы сказал, что эгоистична», — приводит слова Познера «Матч ТВ».

33-летний форвард попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словений, но отказался от потенциального вызова, сославшись на плохую форму.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1418526_Egoistichnoje_i_strannoje_reshenije_Vladimir_Pozner__ob_otkaze_Dzuby_vystupat_za_sbornuju_Rossii_v_oktabrskih_matchah

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры