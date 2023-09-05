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Сегодня, 13:37

Карпин признался, что приходится намного больше работать со всеми игроками сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сложно ли работать с большим количеством игроков национальной команды.

— Насколько тяжело с таким большим количеством игроков?

— Сложнее. Тяжелее. Одну команду проще тренировать. Все делается в двойном объеме. Мы искали соперника для основной команды. Не хочу разделять. Искали второго соперника помимо Катара, появился вариант с Египтом. Они настояли на двух играх. Выбирать нам особо не приходится. Вторым соперником был Бахрейн? Было несколько вариантов. Чего мне голову забивать причинами, почему не получилось?

Тренерский штаб сборной России вызвал 49 футболистов национальной команды на сентябрьский сбор на базе в Новогорске.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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